The Earth Prize: alla ricerca di idee per la sostenibilità (Di giovedì 6 maggio 2021) Un concorso globale alla ricerca di buone idee sulla sostenibilità da parte dei giovani. E’ questo ciò che il progetto The Earth Prize rappresenta offrendo alle scuole l’accesso a mentori, esperti e contenuti educativi sulla sostenibilità. Il premio? $ 200.000 divisi tra le varie scuole finaliste Earth Prize: cos’è? L’Earth Prize è un concorso aperto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Un concorso globaledi buonesullada parte dei giovani. E’ questo ciò che il progetto Therappresenta offrendo alle scuole l’accesso a mentori, esperti e contenuti educativi sulla. Il premio? $ 200.000 divisi tra le varie scuole finaliste: cos’è? L’è un concorso aperto

Advertising

LoredanaCerbara : RT @ComunicareCnr: 'The Earth Observation Issue', il nuovo albo @ComicsScience #CnrEdizioni, venerdì #7maggio 16.30 all'#Artwebsound #COOLt… - Nextplayer_it : Astalon: Tears of the Earth, arriverà su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC il 3 giugno 2021. - AkibaGamers : Il titolo Astalon: Tears of the Earth per #PS4 #XboxOne #NintendoSwitch e #PC verrà rilasciato ufficialmente il 3 g… - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Astalon: Tears of The Earth, il titolo in arrivo il 3 giugno su Nintendo Switch - Nami_444_ : RT @NintendoHall: Astalon: Tears of The Earth, il titolo in arrivo il 3 giugno su Nintendo Switch -