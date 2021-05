Sonia Bruganelli | la dichiarazione d’amore al figlio Davide | “Io e te sappiamo”

(Di giovedì 6 maggio 2021)insieme a suoBonolis hanno deciso di prendersi un momento di relax insieme condividendo un per ‘sempre’Un tenero scatto quello pubblicato dasul suo profilo ufficiale poche ore fa. La moglie di Paolo Bonolis che spesso è soggetta a critiche ed insulti questa volta ha intenerito tutti gli utenti, ricevendo cuori e complimenti. Chi segue lady Bonolis sa benissimo quanto è costretta a difendersi dagli cosiddetti haters, che la prendono di mira ogni volta. In questo caso però la situazione è ben diversa e lafatta a suoha davvero commosso tutti....

Advertising

GossipItalia3 : Sonia Bruganelli svela la sua ossessione, followers incuriositi «Ma come fai?» #gossipitalianews - Tommy485 : RT @pippoinippo: Sonia Bruganelli >>>>>> #IlPuntoZ - infoitcultura : Sonia Bruganelli, il drammatico ricordo prende il sopravvento: “Manchi” - infoitcultura : Paolo Bonolis, sui social lancia una frecciatina alla moglie Sonia Bruganelli che gli risponde “sei un cretino …” - BaritaliaNews : Paolo Bonolis, sui social lancia una frecciatina alla moglie Sonia Bruganelli che gli risponde “sei un cretino …” -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Formatonews

- Sua moglieha rivelato che la loro bambina, Silvia, ha subito un delicato intervento al cuore poco dopo la sua nascita. 'Il post operatorio è stato problematico e l'ha portata ad ...leggi anche l'articolo >svela la sua ossessione, followers incuriositi "Ma come fai?" Anna Safroncik intrigante in lingerie, primo piano ipnotico: "Spettacolare" Anna Safroncik di ...Avanti un altro è il seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis che ha conquistato letteralmente milioni di italiani in questi ultimi anni. Paolo è alla ...Sonia Bruganelli Instagram svela sua ossessione, fan incuriositi «Ma come fai?» Ex modella di fotoromanzi, Sonia Bruganelli è nota soprattutto per essere la moglie di Paolo Bon ...