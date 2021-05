Serie A 25^ giornata, sarà l’arbitro di Inter-Sampdoria (Di giovedì 6 maggio 2021) Designato l’arbitro di Inter-Sampdoria In vista della sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Sampdoria, in programma per sabato 8 maggio con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi. Il fischietto di Molfetta sarà assistito da Ranghetti e Pagliardini; il quarto uomo sarà Paterna. Al VAR Orsato e Valeriani all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) DesignatodiIn vista della sedicesimadel girone di ritorno dellaA in programma tra sabato e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 8 maggio con calcio d’inizio alle ore 18:00,diretta dalGiovanni Ayroldi. Il fischietto di Molfettaassistito da Ranghetti e Pagliardini; il quarto uomoPaterna. Al VAR Orsato e Valeriani all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

