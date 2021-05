Scrittori | Saint-Exupery | accordo tra eredi permette pubblicazione lettere d’amore** 3

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Martínez Fructuoso fu condannato nel 2008 dopo aver pubblicato gli scritti di-Exupéry nell’opera “Antoine e Consuelo de-Exupéry, un amore leggendario”. Ma nel 2014 gli Agay hanno dovuto pagargli una parte degli introiti ottenuti per un cartone animato de “Il Piccolo Principe”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... oltre a residenza di lavoro per i propri(tra i quali Primo Levi). Nella città di Alba ... PROVINCIA DI ASTI Castagnole delle Lanze " Torre del Conte Ballada diRobert: visite tutti i ......a un impasse emotiva e incapaci di proiettarvi nel futuro? O vi siete mai visti comedi ... Pensiamo a YvesLaurent che, nel 1965, ha letteralmente copiato i motivi dei quadri di Piet ...L'editore Gallimard pubblica in Francia il carteggio appassionato tra l'autore de "Il piccolo principe" e l'amata Consuelo. Finisce ...L’editore Gallimard pubblica in Francia le missive inedite tra lo scrittore e la moglie, e racconta del loro travagliato amore ...