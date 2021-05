Scoppia la 'guerra post - Brexit' tra Francia e Regno Unito per il controllo del pesce della Manica" (Di giovedì 6 maggio 2021) Prima la minaccia francese di staccare la corrente elettrica ai suoi 100mila abitanti. Poi, la risposta del Regno Unito con l'invio di due navi da guerra a difendere i suoi cittadini. E adesso la ... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 maggio 2021) Prima la minaccia francese di staccare la corrente elettrica ai suoi 100mila abitanti. Poi, la risa delcon l'invio di due navi daa difendere i suoi cittadini. E adesso la ...

