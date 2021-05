Sarri: pista Napoli impercorribile, spunta contatto in Premier League (Di giovedì 6 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prende in considerazione la situazione attuale di Maurizio Sarri, poiché fino a qualche giorno fa il suo arrivo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 maggio 2021) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prende in considerazione la situazione attuale di Maurizio, poiché fino a qualche giorno fa il suo arrivo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Sarri pista CDM - Maurizio Sarri al Napoli, ci sta pensando seriamente Maurizio Sarri al Napoli , un'ipotesi che più volte è stata ventilata. Molti operatori ed ex operatori ci hanno speso anche più di una parola, ma la pista si è raffreddata. Al momento la pista più calda per il ...

Mourinho alla Roma, le tappe dell'accordo: dalla telefonata di Tiago Pinto al blitz segreto dei Friedkin ... letteralmente fuori pista fino a poche ore prima. Così la Roma ha preso Mourinho Dan e Ryan ... Fino a quel momento la Roma stava parlando con Maurizio Sarri per affidargli la panchina, ma l' esonero di ...

Napoli-Sarri quasi impossibile: probabile destinazione Premier League Napoli, quasi impossibile un ritorno di Sarri: il tecnico è stimato in Premier League e potrebbe essere l'Inghilterra il suo futuro ...

