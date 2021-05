Omofobia, Zan non la racconta giusta: nel 2013 voleva mettere il bavaglio ai cattolici in Rai (Di giovedì 6 maggio 2021) Le proteste, il richiamo alla Commissione di vigilanza Rai, la stigmatizzazione del servizio pubblico che si fa «megafono» di certe «tesi» senza «alcun contraddittorio». Insomma, c’erano tutti gli ingredienti della censura nell’intervento che Alessandro Zan, padre dell’omonimo ddl contro l’Omofobia, fece contro la partecipazione dell’avvocato Giancarlo Cerrelli, all’epoca vicepresidente dell’Unione giuristi cattolici italiani, nei dibattiti Tv in cui si parlava del ddl Scalfarotto, antesignano dell’attuale ddl Zan. A scovare il precedente increscioso per uno che oggi si straccia le vesti sul “caso Fedez”, è stato il giornale Tempi, che ha ricordato la vicenda in un articolo intitolato «Quando Zan chiedeva alla Rai di censurare i cattolici». La censura di Zan verso i cattolici I fatti risalgono a quando il dibattito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Le proteste, il richiamo alla Commissione di vigilanza Rai, la stigmatizzazione del servizio pubblico che si fa «megafono» di certe «tesi» senza «alcun contraddittorio». Insomma, c’erano tutti gli ingredienti della censura nell’intervento che Alessandro Zan, padre dell’omonimo ddl contro l’, fece contro la partecipazione dell’avvocato Giancarlo Cerrelli, all’epoca vicepresidente dell’Unione giuristiitaliani, nei dibattiti Tv in cui si parlava del ddl Scalfarotto, antesignano dell’attuale ddl Zan. A scovare il precedente increscioso per uno che oggi si straccia le vesti sul “caso Fedez”, è stato il giornale Tempi, che ha ricordato la vicenda in un articolo intitolato «Quando Zan chiedeva alla Rai di censurare i». La censura di Zan verso iI fatti risalgono a quando il dibattito ...

