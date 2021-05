Omofobia, in Senato solo testo Zan. Esulta il Pd (Di giovedì 6 maggio 2021) Per ora nessuna alternativa. Si discute solo il testo di Alessandro Zan, già varato alla Camera. Con 12 voti favorevoli e 9 contrari (Lega, FdI e parte di Forza Italia) la commissione presieduta dal leghista Andrea Ostellari ha disgiunto il ddl Zan sull’Omofobia dalle altre proposte che le erano state abbinate. Si tratta, in particolare, di due testi del M5s, una del Pd e una del gruppo delle Autonomie che erano stati accorpati e calendarizzati la settimana scorsa. Dopo le polemiche sullo stallo della proposta di legge, in commissione giustizia al Senato si riparte dunque con il testo voluto dal Pd. Che, di fatto, incassa una vittoria sugli alleati. Dal canto suo il centrodestra di governo ha presentato un suo disegno di legge, di tre articoli. Esultano per il voto di oggi i dem, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Per ora nessuna alternativa. Si discuteildi Alessandro Zan, già varato alla Camera. Con 12 voti favorevoli e 9 contrari (Lega, FdI e parte di Forza Italia) la commissione presieduta dal leghista Andrea Ostellari ha disgiunto il ddl Zan sull’dalle altre proposte che le erano state abbinate. Si tratta, in particolare, di due testi del M5s, una del Pd e una del gruppo delle Autonomie che erano stati accorpati e calendarizzati la settimana scorsa. Dopo le polemiche sullo stallo della proposta di legge, in commissione giustizia alsi riparte dunque con ilvoluto dal Pd. Che, di fatto, incassa una vittoria sugli alleati. Dal canto suo il centrodestra di governo ha presentato un suo disegno di legge, di tre articoli.no per il voto di oggi i dem, ...

