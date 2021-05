“Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice in diretta tv | VIDEO (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Bassetti ieri, ospite in collegamento con Zona Bianca, ha perso le staffe con la scrittrice Antonella Boralevi fino al punto da indirizzarle un sonoro e chiarissimo vaffa “Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice Antonella Boralevi in tv Tutto è iniziato quando Antonella Boralevi ha parlato, spiegando che l’altra ospite Daniela Santanché non era molto preparata, che bisogna essere consapevoli che la fascia di età tra i 30 e i 50 anni è quella più a rischio. L’esponente di Fratelli d’Italia ha polemicamente invocato l’intervento di Bassetti che stava ascoltando tutto dal suo studio in collegamento. C’è stato uno scontro verbale tra le due che si è concluso un’altra volta con la richiesta della Santanché di far parlare Bassetti per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteoieri, ospite in collegamento con Zona Bianca, ha perso le staffe con laAntonella Boralevi fino al punto da indirizzarle un sonoro e chiarissimo vaffa “Ma vai”:sicon laAntonella Boralevi in tv Tutto è iniziato quando Antonella Boralevi ha parlato, spiegando che l’altra ospite Daniela Santanché non era molto preparata, che bisogna essere consapevoli che la fascia di età tra i 30 e i 50 anni è quella più a rischio. L’esponente di Fratelli d’Italia ha polemicamente invocato l’intervento diche stava ascoltando tutto dal suo studio in collegamento. C’è stato uno scontro verbale tra le due che si è concluso un’altra volta con la richiesta della Santanché di far parlareper ...

Advertising

neXtquotidiano : “Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice in diretta tv #Bassetti che fino a quel momento era silente s… - zazoomblog : “Ma vai aff…”: Bassetti si arrabbia con la scrittrice in diretta tv - #aff…”: #Bassetti #arrabbia - robertobraccin1 : @antondepierro Eravamo tutti in attesa del pensiero di Sgarbi, a Firenze si dice: ma vai aff........ - Renzame67 : @Miki19762 Anche io all inizio avevo capito così ma poi riguardando dice “te ne vai aff no a cagare” ?????? - CohenFritzzx : @Volkomenninnit VAI CHEGAR NUM PONTO QUE É ROTINA JHFIDJHIDFJHDFHIJ aff eu te amo tanto ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : vai aff… Piazza Affari in netto calo: Ferrari sprofonda ma la Roma vola FIRSTonline