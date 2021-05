Kate Middleton a casa si pettina così

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le sono bastate una manciata di forcine e un paio di ciocche arrotolate con maestria in un raffinato semi-raccolto per mettere a segno un altro hair goal.

Infine il Principe William esi sono uniti al coro di auguri, postando una immagine dal battesimo di Archie scattata a luglio del 2019. In occasione del compleanno di Archie, Harry e ...Gli auguri della Famiglia Reale per i due anni di Archie Il principe William e, zii di Archie, hanno invece fatto gli auguri al piccolo con una foto del giorno del battesimo, dove la ...Dopo le royal waves sfoggiate in occasione del suo decimo anniversario, la Duchessa di Cambridge si porta a casa l'apprezzamento dei fan con un semi-raccolto home made che mette d'accordo tutti ...Archie Mountbatten-Windsor, figlio del Principe Harry e di Meghan Markle, compie oggi due anni. Auguri da parte della Regina Elisabetta, Carlo, Camilla, William e Kate, mentre Meghan ed Harry fanno un ...