Isola dei Famosi 2021 | Ubaldo Lanzo abbandona il gioco | ecco perché

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 6 maggio 2021), il simpatico concorrente de l’deiha deciso di lasciare il programma e tornare in Italia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anchelo stilista era in nomination. Che cosa è successo adl’deiper problemi di salute, uno dei concorrenti de l’deiavrebbe deciso di lasciare il programma per motivi di salute, anche se al momento non è chiaro di quali problemi si tratti. Lo stilista calabrese era in nomination con Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia e avrebbe ...