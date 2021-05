Inter | Skriniar | «Dispiace non festeggiare coi tifosi | San Siro avrebbe fatto il tutto esaurito»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Milanha espresso il suore per l’assenza deiin questi giorni di festa scudetto Il difensore dell’Milanha parlato a Sport.sk del momento dei nerazzurri e della prossima gara di campionato con la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. «Mi hanno scritto molte persone, dalla Slovacchia e dall’Italia. Sento un enorme sostegno. L’unica cosa che miè che non possiamocon i nostri fan. Immagino che sabato avremmo giocato contro la Samp da campioni coldi San. Ho visto immagini della città, che domenica sera era vestita con i nostri colori nero e blu. Le strade erano piene didell’. Siamo stati in grado di ...

Inter : Handanovic; Skriniar, DeVrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

(3 - 5 - 2): Handanovic;, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; ...Tutte le notizie sulla squadraInfine, Skriniar racconta il rammarico di non poter festeggiare questo successo con i tifosi: “L’unica cosa che mi dispiace è non poter festeggiare con i nostri fan. Quando immagino che sabato avremmo ...Il difensore slovacco: "Provo una gioia irreale, un peccato non poter festeggiare con i tifosi a San Siro" MILANO - " Dopo lo scudetto provo un sentimento e una gioia irreali. Ammetto che non pensavo ...