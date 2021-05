In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Maggio: Brevetti, Biden mette nei guai l’Ue (e Draghi) (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini e pandemia Brevetti liberi, Biden passa la palla all’Ue Covid-19Wto, gli Usa aprono alla sospensione delle licenze, ora tocca agli Stati europei seguire. Intanto Big Pharma minaccia: “Diminuiranno le forniture di dosi” di Stefano Vergine Zingaletta di Marco Travaglio Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predecessore Zingaretti perché lasci la Regione Lazio con un anno d’anticipo e si candidi a sindaco di Roma. O, peggio ancora, lo faccia senza dimettersi, aspettando fino all’ultimo giorno utile (inizio settembre) per mollare la carica, così da Csm – La guerra dei dossier “Ebbi i verbali di Amara a Milano, poi lo dissi al Csm. Tutto regolare” La versione di Davigo. L’ex consigliere davanti ai pm di Roma: “Storari mi diede il plico, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini e pandemialiberi,passa la palla alCovid-19Wto, gli Usa aprono alla sospensione delle licenze, ora tocca agli Stati europei seguire. Intanto Big Pharma minaccia: “Diminuiranno le forniture di dosi” di Stefano Vergine Zingaletta di Marco Travaglio Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predecessore Zingaretti perché lasci la Regione Lazio con un anno d’anticipo e si candidi a sindaco di Roma. O, peggio ancora, lo faccia senza dirsi, aspettando fino all’ultimo giorno utile (inizio settembre) per mollare la carica, così da Csm – La guerra dei dossier “Ebbi i verbali di Amara a Milano, poi lo dissi al Csm. Tutto regolare” La versione di Davigo. L’ex consigliere davanti ai pm di Roma: “Storari mi diede il plico, per ...

Advertising

fattoquotidiano : PARLA REPORT Sigfrido Ranucci si gode il 12,3% di share dell’ultima puntata di Report ma Matteo Renzi non ha gradi… - fattoquotidiano : IL FATTO IN EDICOLA OGGI #5MAGGIO Casta diva. In 1 anno 128 viaggi sull’aereo di Stato, contro i 142 dell’intero g… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e… - BiagioSiracusa : RT @Antiogu60: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e 30, poi di nuovo sotto 400mila #FigliuoloCazzone #Fat… - Kimstellata : RT @Antiogu60: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e 30, poi di nuovo sotto 400mila #FigliuoloCazzone #Fat… -