Il principe Carlo, che nella foto di compleanno di Archie ha «tagliato» Meghan Markle (Di giovedì 6 maggio 2021) Una foto, spesso, sa dire più di mille parole. E quella scelta dal principe Carlo, che ha voluto augurare al piccolo Archie un felice compleanno, ha servito lo scopo. Nonno Galles, come i bambini di William sono soliti chiamare il nonno, ha pubblicato online uno scatto in bianco e nero, lo stesso con il quale Harry gli ha fatto gli auguri per la Festa del Papà. «Tanti auguri ad Archie, che compie due anni oggi», ha scritto il primogenito della Regina Elisabetta, a corredo di un’immagine che i più hanno giudicato eloquente. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Una foto, spesso, sa dire più di mille parole. E quella scelta dal principe Carlo, che ha voluto augurare al piccolo Archie un felice compleanno, ha servito lo scopo. Nonno Galles, come i bambini di William sono soliti chiamare il nonno, ha pubblicato online uno scatto in bianco e nero, lo stesso con il quale Harry gli ha fatto gli auguri per la Festa del Papà. «Tanti auguri ad Archie, che compie due anni oggi», ha scritto il primogenito della Regina Elisabetta, a corredo di un’immagine che i più hanno giudicato eloquente.

Ultime Notizie dalla rete : principe Carlo Archie ha 2 anni, gli auguri della regina a Meghan e Harry Il principe Carlo, nonno del piccolo, e la consorte Camilla hanno inoltre diffuso un messaggio autonomo di auguri dal loro account per il compleanno di oggi: "Buon compleanno ad Archie, che oggi ...

Meghan, Archie compie 2 anni: sgarro velenosissimo di Carlo alla nuora Il fatto prova una volta di più che Carlo, spalleggiato dal Principe William , veda in Meghan più che in Harry l'origine della faida 'intestina' alla Royal Family. D'altra parte a più riprese i ...

Il principe Carlo organizza una conferenza sul benessere femminile Io Donna Royal Family: Archie compie due anni. Gli auguri di Carlo “escludono” Meghan Il piccolo Archie, figlio di Meghan Markle e del principe Harry spegne oggi due candeline. Il primogenito della coppia è infatti nato ...

