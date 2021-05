Hong Kong: Joshua Wong, 10 mesi carcere per veglia Tienanmen (Di giovedì 6 maggio 2021) Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021)è stato condannato a 10di reclusione per la partecipazione alladel 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza. Tra i volti più noti del ...

Advertising

Internazionale : Immaginate che Radio France o la Rai decidano di cancellare una parte dei loro archivi, o che eliminino dall'archiv… - Agenzia_Ansa : Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricor… - tristanodoit : @Moonlightshad1 Il nuovo modello Hong Kong - patridec : RT @RaiNews: Wong sta scontando la pena detentiva di 13,5mesi per un'altra manifestazione non autorizzata - sandrocavazzana : RT @RaiNews: Wong sta scontando la pena detentiva di 13,5mesi per un'altra manifestazione non autorizzata -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Borsa: Avvio in rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,81% Balza in avanti l'indice Hang Seng, con un incremento dello 0,81%, a quota 28.647,97 in apertura.

Hong Kong: Joshua Wong, 10 mesi carcere per veglia Tienanmen Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del ...

Hong Kong: Joshua Wong, 10 mesi carcere per veglia Tienanmen ANSA Nuova Europa Hong Kong, Joshua Wong condannato a 10 mesi per la veglia in ricordi di Tienanmen ?Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del fro ...

Hong Kong: Joshua Wong, 10 mesi carcere per veglia Tienanmen Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. (ANSA) ...

Balza in avanti l'indice Hang Seng, con un incremento dello 0,81%, a quota 28.647,97 in apertura.Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del ...?Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. Tra i volti più noti del fro ...Joshua Wong è stato condannato a 10 mesi di reclusione per la partecipazione alla veglia del 4 giugno 2020 in ricordo delle vittime della repressione di Piazza Tienanmen. (ANSA) ...