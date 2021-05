Golf, un super Francesco Laporta vola in testa dopo il primo giro del Canary Island Championship 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Lampo tricolore a Tenerife, con Francesco Laporta che si prende di prepotenza la leadership del Canary Island Championship 2021 dopo le prime 18 buche del torneo con lo score di -9. Che il Golf Costa Adeje fosse un percorso poco impegnativo per i professionisti lo si era capito già nel Tenerife Open, giocato sullo stesso percorso con score molto bassi, ma oggi tutta l’Italia del Golf è rimasta col fiato sospeso per il pugliese che ha avuto la concreta possibilità di pareggiare il record del percorso, quel 61 che aveva portato a casa lo scozzese Scott Jamieson lo scorso weekend. Purtroppo le cose non sono girate per il meglio nel par 5 finale e il numero 232 dell’ordine di merito mondiale ha firmato così un comunque eccellente 62. Oltre ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Lampo tricolore a Tenerife, conche si prende di prepotenza la leadership delle prime 18 buche del torneo con lo score di -9. Che ilCosta Adeje fosse un percorso poco impegnativo per i professionisti lo si era capito già nel Tenerife Open, giocato sullo stesso percorso con score molto bassi, ma oggi tutta l’Italia delè rimasta col fiato sospeso per il pugliese che ha avuto la concreta possibilità di pareggiare il record del percorso, quel 61 che aveva portato a casa lo scozzese Scott Jamieson lo scorso weekend. Purtroppo le cose non sono girate per il meglio nel par 5 finale e il numero 232 dell’ordine di merito mondiale ha firmato così un comunque eccellente 62. Oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Golf super La Superlega anche nel golf: gli arabi lanciano il nuovo format e offrono 50 milioni solo per partecipare La Super League del Golf, per ingaggiare i migliori giocatori offre fino a 50 milioni di dollari, solo per l'iscrizione: una vera e propria tentazione per tante stelle di questo sport, come il numero ...

Golf: arabi lanciano Superlega, la PGL si oppone Anche nel mondo del Golf si affaccia l'idea, ormai naufragata per il calcio, di una super lega. L'Arabia Saudita è pronta a sostenere la Super League Golf con un miliardo di dollari di investimento. "Solo il meglio, giocando il meglio, ogni settimana" sono le parole riferite dall'agente di un giocatore rimasto anonimo. " Ho sentito che ...

La Superlega sbarca nel Golf: i campioni del green si dividono La Premier Golf League ha l'obiettivo di trascinare i big nella nuova avventura, con cifre da capogiro. Ecco chi è favorevole e chi è contrario ...

