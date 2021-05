Giro d'Italia, al via l'edizione 2021: le tappe, il calendario, come seguirlo in tv e in streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 104° Giro d’Italia, l'edizione 2021, parte sabato 8 maggio da Torino con una cronometro di 8,6 km. E termina a Milano il 30 maggio. Si torna alla normalità stagionale post-Covid con la consueta versione primaverile: gli atleti percorreranno circa 3.480 km, e le squadre in corsa sono 23 con 184 corridori totali (8 per squadra). Le tappe speciali È la terza volta in cui assistiamo alla Grande Partenza dalla città piemontese, dopo le edizioni del 1961 (per i 100 anni dell’Unità d’Italia) e del 2011 (150 anni), quando il Giro si sposò con l’Adunata nazionale degli Alpini. La conclusione a Milano, invece, sarà in piazza del Duomo, domenica 30 maggio con una cronometro di 30,3 km che partirà da Senago, in Brianza, la ventunesima tappa. Il totale dei dislivelli è di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 104°d’, l', parte sabato 8 maggio da Torino con una cronometro di 8,6 km. E termina a Milano il 30 maggio. Si torna alla normalità stagionale post-Covid con la consueta versione primaverile: gli atleti percorreranno circa 3.480 km, e le squadre in corsa sono 23 con 184 corridori totali (8 per squadra). Lespeciali È la terza volta in cui assistiamo alla Grande Partenza dalla città piemontese, dopo le edizioni del 1961 (per i 100 anni dell’Unità d’) e del 2011 (150 anni), quando ilsi sposò con l’Adunata nazionale degli Alpini. La conclusione a Milano, invece, sarà in piazza del Duomo, domenica 30 maggio con una cronometro di 30,3 km che partirà da Senago, in Brianza, la ventunesima tappa. Il totale dei dislivelli è di ...

Advertising

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - Raiofficialnews : La #Rai premiata al contest europeo @EBU_HQ Connect 2021, una medaglia d’oro e due d’argento ai migliori promo crea… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - techeconomy2030 : RT @infocamere: Oggi dalle ore 10 segui il Giro d'Italia della #CSR organizzato da @CSRIS_it Anche #InfoCamere partecipa alla tappa dal t… - MarcoTroiano8 : Che bello nel giorno del mio compleanno vedrò il giro di italia nella mia città Foggia ???? il 15 maggio non capiterà… -