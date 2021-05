(Di giovedì 6 maggio 2021) Skip to content Ricovero inresidenziali: il Long Term Care. Presidente ANASTE, Gianluigi Pirazzoli: “Soddisfatti sui vaccini. Sul tema delle riaperture delle RSA attendiamo l’esito dell’incontro di oggi con l’Assessore regionale Raffaele Donini e la vicepresidente Elly Schlein”. dott. Gianluigi Pirazzoli interviene sulla riapertura proprio di questi giorni da parte di alcune RSA, CRA e case di riposo del bolognese, sebbene ad oggi manchi una direttiva regionale – ancora meglio se nazionale – che renda possibile per ANASTE ER un coordinamento uniforme tra tutte le 36 associate. Ad oggi ciascuna delledecide in autonomia, utilizzando per le visite dei familiari eventuali giardini e spazi. “Ci avviamo gradualmente verso una condizione di normalità – spiega il dott. Pirazzoli – anche se con una ...

sbonaccini : L'Emilia-Romagna ti stupisce sempre: l'emozione di borghi antichi, città d'arte, della costa romagnola e dell’Appen… - sbonaccini : Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entr… - enpaonlus : Stop all’uso delle gabbie negli allevamenti dell’Emilia-Romagna - zazoomblog : Emilia Romagna: riaprono le strutture per anziani incontri su appuntamento e all’aperto. - #Emilia #Romagna:… - Wonderw97918789 : ????? Buongiorno amici twitterini ??????? - Borgo di Dozza, (BO) Emilia Romagna Italia?? -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna

Regione Emilia Romagna

Ieri Paolo Figliuolo ha risposto alle richieste dell': si può riprendere la vaccinazione degli insegnanti, bloccate nelle settimane scorse per accelerare sugli anziani e altre ...La sede di lavoro è in Lombardia e. Poste è anche alla ricerca di Consulenti finanziari in apprendistato. Si tratta di giovani con una laurea in discipline economiche che otterranno un ...Per garantire la quota giornaliera, si ammettono piccole deroghe alle priorità quando gli anziani non si presentano all’appuntamento ...Faw sceglie Reggio Emilia per lo stabilimento da 300mila metri quadrati. Investimento da un miliardo per l’elettrica disegnata da Walter de Silva ...