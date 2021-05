Dopo le bordate di Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi sceglie il silenzio: risponderà? (Di giovedì 6 maggio 2021) Cecilia Rodriguez è stata ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi. L’influencer ha fatto un’intervista alla showgirl argentina e la prima domanda ha riguardato Giulia Salemi. Il motivo? Una foto che le ritrae insieme nello studio de L’isola dei famosi. Una è lì per sostenere il fidanzato e l’altra per sostenere la mamma eppure loro hanno un ex in comune Francesco Monte. Dopo lo scatto insieme in molti hanno pensato che i rapporti fossero ottimi nonostante il passato. Eppure dietro sembra esserci molto di più e a svelarlo è stata proprio Chechu durante la chiacchierata con l’opinionista del reality show di Canale 5. Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Giulia Salemi: Francesco Monte ma non solo, nel mezzo pure ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021)è stata ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi. L’influencer ha fatto un’intervista alla showgirl argentina e la prima domanda ha riguardato. Il motivo? Una foto che le ritrae insieme nello studio de L’isola dei famosi. Una è lì per sostenere il fidanzato e l’altra per sostenere la mamma eppure loro hanno un ex in comune Francesco Monte.lo scatto insieme in molti hanno pensato che i rapporti fossero ottimi nonostante il passato. Eppure dietro sembra esserci molto di più e a svelarlo è stata proprio Chechu durante la chiacchierata con l’opinionista del reality show di Canale 5.parla del rapporto con: Francesco Monte ma non solo, nel mezzo pure ...

