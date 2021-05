Donna aggredita e picchiata a Milano, si sospetta violenza sessuale (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano - E' giallo a Milano. Una Donna di 49 anni è stata soccorsa, in stato confusionale, con i segni di una aggressione . È accaduto mercoledì sera intorno alle 19 ma è stato riferito oggi dai ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021)- E' giallo a. Unadi 49 anni è stata soccorsa, in stato confusionale, con i segni di una aggressione . È accaduto mercoledì sera intorno alle 19 ma è stato riferito oggi dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Donna aggredita Donna aggredita e picchiata a Milano, si sospetta violenza sessuale Da una prima ricostruzione dei fatti, ieri sera, i sanitari del 118 sono intervenuti per una richiesta di soccorso e si sono trovati di fronte una donna proveniente dall'Est Europa e regolare in ...

Aggredita da tre immigrati in pieno centro: volevano rubarle la borsa Si tratta di Maria Gabriella D'Orazio, 63 anni, che lunedì mattina è stata aggredita mentre stava uscendo di casa. L'agguato si è consumato tra i vicoli del centro storico. La donna, che abita in via ...

Lei scopre il tradimento, lui la picchia. Un 34enne rinviato a giudizio per maltrattamenti CIVITANOVA - Lei scopre che il compagno ha delle relazioni con altre donne e lui la aggredisce. È stato rinviato a giudizio ... quando la figlia aveva solo pochi mesi lui si sarebbe scagliato contro ...

