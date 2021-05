"Contratto in arrivo per i militari. Stanziati in bilancio 50 milioni" (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sottosegretario alla Difesa: bene la missione militare Nato sui cieli baltici. E sul caso Biot: "Spionaggio russo inaccettabile" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sottosegretario alla Difesa: bene la missione militare Nato sui cieli baltici. E sul caso Biot: "Spionaggio russo inaccettabile"

Advertising

iodicocose : Ho firmato un contratto da 20/25h settimana ne arrivo a fare 40/45h... Meno male che mi vengono pagate, unica cosa,… - aleferm71 : @NoireButterfly_ Perché scusa mi sembra che una squadra italiana arrivo in chL con un goal su rigore causato da un… - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: UFFICIALE - La #Juventus lavora in prospettiva. È fatta per l’arrivo a Torino di Dean #Huijsen: il difensore olandese c… - LucaFioretti13 : UFFICIALE - La #Juventus lavora in prospettiva. È fatta per l’arrivo a Torino di Dean #Huijsen: il difensore olande… - bianconerodoc10 : RT @NicolaBalice: Colpo per il futuro della Juve: tre anni di contratto al baby Huijsen, difensore olandese classe 2005 in arrivo dal Malaga -