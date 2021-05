Calciomercato Milan, fuma Thauvin: destinazione a sorpresa (Di giovedì 6 maggio 2021) Thauvin, no al Milan: si accaserà in Messico, al Tigres. L’attaccante era stato trattato anche da altri club italiani Florian Thauvin non vestirà la maglia del Milan: lunghe sono state le trattative per portarlo in rossonero, per dare a Stefano Pioli un rinforzo di qualità in attacco. Classe ’93, cresciuto nel Grenoble e dal 2017 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021), no al: si accaserà in Messico, al Tigres. L’attaccante era stato trattato anche da altri club italiani Floriannon vestirà la maglia del: lunghe sono state le trattative per portarlo in rossonero, per dare a Stefano Pioli un rinforzo di qualità in attacco. Classe ’93, cresciuto nel Grenoble e dal 2017 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

