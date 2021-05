Busto Arsizio, incidente sul lavoro: tre indagati per la morte dell'operaio alla Bandera (Di giovedì 6 maggio 2021) Busto Arsizio (Varese) - Ci sono almeno tre persone indagate per la morte di Christian Martinelli , l'operaio di 49 anni residente a Sesto Calende, morto ieri mattina dopo essere stato schiacciato da ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 6 maggio 2021)(Varese) - Ci sono almeno tre persone indagate per ladi Christian Martinelli , l'di 49 anni residente a Sesto Calende, morto ieri mattina dopo essere stato schiacciato da ...

Agenzia_Ansa : È morto l'operaio di 49 anni rimasto schiacciato da un'enorme fresa industriale, in una fabbrica di Busto Arsizio (… - FiorellaMannoia : 49 anni. Morto sul lavoro. - Agenzia_Ansa : Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un infortunio sul lavoro in un'azienda di Busto Ar… - Nicola_Alberta : RT @FIMCislStampa: #bastamortisullavoro presidio di lavoratori e sindacato oggi a Busto Arsizio (Va), dopo la morte ieri di Christian Marti… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, tre indagati per l'operaio morto nella fabbrica di Busto Arsizio -