Big Pharma contro Biden. Pfizer: "Per niente favorevoli a stop brevetti" (Di giovedì 6 maggio 2021) Big Pharma alza la voce contro la proposta di Joe Biden di sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid, su cui si registrano molte adesioni convinte, qualche posizione intermedia (come quella italiana) e la contrarietà della Germania. L’a.d. di Pfizer, Albert Bourla, dice chiaramente di essere “per nulla” favorevole alla proposta di Washington. Dal laboratorio tedesco BioNTEch, che produce il Comirnaty con Pfizer, dichiarano che “i brevetti non sono il fattore limitante della produzione e dell’approvvigionamento del nostro vaccino. Non aumenterebbero la produzione mondiale né l’approvvigionamento delle dosi di vaccini nel breve e medio termine”. Durissimo il comunicato di Farmindustria. Occorre ricordare che il presidente Massimo Scaccabarozzi è Ceo di Janssen ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Bigalza la vocela proposta di Joedi sospendere isui vaccini anti-Covid, su cui si registrano molte adesioni convinte, qualche posizione intermedia (come quella italiana) e la contrarietà della Germania. L’a.d. di, Albert Bourla, dice chiaramente di essere “per nulla” favorevole alla proposta di Washington. Dal laboratorio tedesco BioNTEch, che produce il Comirnaty con, dichiarano che “inon sono il fattore limitante della produzione e dell’approvvigionamento del nostro vaccino. Non aumenterebbero la produzione mondiale né l’approvvigionamento delle dosi di vaccini nel breve e medio termine”. Durissimo il comunicato di Farmindustria. Occorre ricordare che il presidente Massimo Scaccabarozzi è Ceo di Janssen ...

