6 Maggio 1976 | 45 anni fa il Terremoto del Friuli

(Di giovedì 6 maggio 2021) La ricostruzione post-delè durata circa 10ed è ad oggi ricordata come esempio di efficienza e civiltà L’appuntamento con la storia oggi ci riporta al 6, esattamente quarantacinquefa: alle 21.02 di quella sera, era un giovedì proprio come oggi, un violentodi magnitudo 6.5 della Scala Richter sconvolse il, causando morte e distruzione e tracciando un solco indelebile nella vita degli abitanti di quel territorio, per certi versi ancora immerso nella civiltà contadina. Impietoso il bilancio di quella terribile scossa: 990 furono i morti, e almeno 45.000, invece, le persone che improvvisamente si trovarono senza casa, rasa al suolo dalla potenza distruttiva deldel ...