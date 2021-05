Valeria Marini | cachet clamoroso a Supervivientes?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 5 maggio 2021)si sta confermando come una delle protagonista assolute di: tra litigi, battute e presunti flirt, la showgirl stellare sta facendo impazzire il pubblico spagnolo. Dalle pagine di Chi, poi, è arrivata un’indiscrezione clamorosa: laavrebbe incassato unda urlo per partecipare al reality.è una delle protagoniste della versione spagnola dell’Isola dei Famosi,, che sta andando in onda proprio in Articolo completo: dal blog SoloDonna