Roma, Materazzi su Mourinho: "Inter e Juventus? Lo Special One farà il possibile per.."

Parola a Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter ha detto la propria opinione ai microfoni di La Gazzetta dello Sport circa il rientro in Italia di José Mourinho che approderà sulla panchina della Roma la prossima stagione: "Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Se ci sarebbe andato? Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli Interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l'Inter". "Farà di tutto perché tutti remino nella stessa direzione e saprà portare la gente dalla sua parte, soprattutto quando si potrà tornare allo stadio."

