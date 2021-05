Roma, effetto Mourinho sul mercato: idee Raul Jimenez e Renato Sanches (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Roma pensa a Raul Jimenez e Renato Sanches in vista della prossima stagione: sono due pupilli di Mourinho La Roma pensa a Raul Jimenez e Renato Sanches in vista della prossima stagione. Come riportato da Sportitalia, si tratta di due pupilli di José Mourinho. L’attaccante messicano del Wolverhampton andrebbe a sostituire uno tra Edin Dzeko e Borja Mayoral, mentre il centrocampista portoghese del Lille rinforzerebbe il centrocampo indipendentemente da eventuali cessioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lapensa ain vista della prossima stagione: sono due pupilli diLapensa ain vista della prossima stagione. Come riportato da Sportitalia, si tratta di due pupilli di José. L’attaccante messicano del Wolverhampton andrebbe a sostituire uno tra Edin Dzeko e Borja Mayoral, mentre il centrocampista portoghese del Lille rinforzerebbe il centrocampo indipendentemente da eventuali cessioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

