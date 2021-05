Ricorso Sky sui diritti tv: il giudice si riserva di decidere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dovrebbe arrivare entro qualche giorno la decisione del Tribunale di Milano sul Ricorso presentato da Sky contro l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 dei diritti televisivi della Serie A a Dazn per il ciclo triennale che va dal 2021 al 2024. Il giudice si è infatti riservato di prendere una decisione. E’ quanto emerso al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dovrebbe arrivare entro qualche giorno la decisione del Tribunale di Milano sulpresentato da Sky contro l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 deitelevisivi della Serie A a Dazn per il ciclo triennale che va dal 2021 al 2024. Ilsi è infattito di prendere una decisione. E’ quanto emerso al L'articolo

sportli26181512 : #Media #Notizie Ricorso Sky sui diritti tv: il giudice si riserva di decidere: Dovrebbe arrivare entro qualche gior… - gilnar76 : Diritti TV Serie A, oggi la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Diritti TV Serie A, oggi la prima udienza per il ricorso di Sky contro DAZN - - An_Bion : @robertopontillo Non ancora. Si sono presi altri giorni per decidere a quanto mi risulta. C'è pure di mezzo il rico… - ImpieriFilippo : RT @salvdelg: @IlMontanari Se avessero assegnato ora il pack 2 a Sky non sarebbe saltata automaticamente la base per il ricorso? -