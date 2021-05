Post Brexit e nodo pesca | Parigi e Londra ai ferri corti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Se la strada dellaè stata tutta in salita, non è da meno lo scenarioche si è perfettamente inserito nel solco delle polemiche che hanno caratterizzato il divorzio trae Bruxelles. Si fa sempre più aspro lo scontro tra Francia e Regno Unito sulnelle acque dell’isola britannica di Jersey, nel Canale della Manica. Dopo cheha pubblicato una lista di 41 imbarcazioni autorizzate are,si è detta pronta a varare “misure ritorsive” come confermato dalla Ministra del mare Annick Girardin nel corso del question time all’Assemblea Nazionale. L’allusione è a una possibile interruzione del trasporto di elettricità dalla Francia via cavo sottomarino. Con l’entrata in vigore ...

Se la strada dellaè stata tutta in salita, non è da meno lo scenarioche si è perfettamente inserito nel solco delle polemiche che hanno caratterizzato il divorzio tra Londra e Bruxelles. Si fa sempre più aspro lo scontro tra Francia e Regno Unito sul ......a questo quadro aggiungiamo la recente uscita di scena della Gran Bretagna con l'operazione... si è arrivato ad equiparare spesso il Next Generation EU albellico Piano Marshall. Esiste in ...(Teleborsa) - Se la strada della Brexit è stata tutta in salita, non è da meno lo scenario post-Brexit che si è perfettamente inserito nel solco delle polemiche che hanno caratterizzato il divorzio tr ...A proposito di Stati Uniti e Cina, da che parte deve stare l'Ue nella nuova guerra fredda? “75 per cento cooperazione transatlantica, 25 cooperazione con la Cina”, ci ha risposto Stubb, che vede “l'em ...