Parma | ufficiali 5 rinnovi di contratto

(Di mercoledì 5 maggio 2021)- Arrivata anche l'aritmetica retrocessione in Serie B per ilè già tempo di programmare una pronta risalita in A. E la società di Kyle Krause , in questo senso, ha rinnovato il...

Ultime Notizie dalla rete : Parma ufficiali

- Arrivata anche l'aritmetica retrocessione in Serie B per ilè già tempo di programmare una pronta risalita in A. E la società di Kyle Krause , in questo senso, ha rinnovato il contratto di ben cinque giovani calciatori: si tratta di Gabriele Artistico , ...Ilha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori crociati: il comunicato ufficiale del club Attraverso il proprio sito ufficiale ilha ufficializzato i rinnovi di cinque giocatori gialloblù. Ecco la nota del club. "IlCalcio 1913 comunica che nel corso di questa stagione sono stati perfezionati i rinnovi dei contratti ...PARMA - Il Parma di Kyle Krause guarda al prossimo anno, cominciando la programmazione per la risalita in A con il prolungamento di contratto di ben cinque giovani calciatori: si tratta di Gabriele Ar ...Puntata speciale di TRAGUARDO VOLANTE, il webshow sul ciclismo targato Sportparma. Oggi alle 18, in diretta streaming sul nostro sito (Sportparma.com), oltre che sulle nostre pagine ufficiali Facebook ...