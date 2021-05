Nuovo arrivo del Realme C21 su Amazon: prezzo e disponibilità (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Italia è disponibile il Realme C21, un dispositivo Android dal prezzo molto competitivo, che ha debuttato sul mercato cinese pochi mesi fa. Il telefono include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con notch a goccia e chassis posteriore in plastica, contraddistinta da una texture che lo rende davvero particolare. Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G35, con 3/4GB di RAM LPDR4X e storage interno da 32/64GB. A bordo sono presenti le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, una porta microUSB (che non è il massimo di questi tempi, ci tenevamo a precisarlo) ed il jack per le cuffie da 3.5 mm. Ottima la batteria da 5000mAh, che vi consentirà di arrivare comodamente a fine giornata con un solo ciclo di ricarica, anche stressando molto il dispositivo. Il Realme C21 include l’NFC ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Italia è disponibile ilC21, un dispositivo Android dalmolto competitivo, che ha debuttato sul mercato cinese pochi mesi fa. Il telefono include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con notch a goccia e chassis posteriore in plastica, contraddistinta da una texture che lo rende davvero particolare. Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G35, con 3/4GB di RAM LPDR4X e storage interno da 32/64GB. A bordo sono presenti le connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, una porta microUSB (che non è il massimo di questi tempi, ci tenevamo a precisarlo) ed il jack per le cuffie da 3.5 mm. Ottima la batteria da 5000mAh, che vi consentirà di arrivare comodamente a fine giornata con un solo ciclo di ricarica, anche stressando molto il dispositivo. IlC21 include l’NFC ...

