Mourinho alla Roma è l’accoppiamento che non sapevamo di volere

di Gianluca Losito Nella serata in cui il suo storico rivale Pep Guardiola raggiunge la sua terza finale di Champions League da tecnico, la prima col suo laboratorio di lusso che prende il nome di Manchester City, Josè Mourinho compie un nuovo passo nella sua carriera, fortemente inaspettato e che fino a qualche anno fa poteva sembrare folle, ma che oggi sembra avere un senso ben preciso. Innanzitutto le cifre, per avere un po' di contesto: 21 milioni di euro totali in 3 anni, per un totale lordo di poco più di 30 milioni lordi di spesa beneficiando del Decreto Crescita. Un investimento importante con un valore sia sportivo che simbolico, mediatico: il portoghese è il tecnico più eclatante e vincente a sedersi all'ombra del Colosseo, accanto probabilmente a Fabio Capello e Helenio Herrera, guardacaso anche lui iberico con un glorioso passato interista. Un allenatore

