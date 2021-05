L’infettivologo Bassetti: «La festa dei tifosi dell’Inter? Un grave errore» (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Un comportamento da condannare senza riserve». Secondo Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, la festa per lo scudetto dell’Inter – 30 mila persone riversate in piazza Duomo a Milano, in molti anche senza mascherina – è però anche «un clamoroso errore della politica. Dopo undici anni dall’ultimo scudetto, ci si doveva aspettare che i tifosi andassero a festeggiare». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Un comportamento da condannare senza riserve». Secondo Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, la festa per lo scudetto dell’Inter – 30 mila persone riversate in piazza Duomo a Milano, in molti anche senza mascherina – è però anche «un clamoroso errore della politica. Dopo undici anni dall’ultimo scudetto, ci si doveva aspettare che i tifosi andassero a festeggiare».

globalistIT : - fisco24_info : Sinovac, Bassetti: 'Dati su efficacia non straordinari': L'Ema ha avviato la revisione sul vaccino cinese. L'infett… - infoitsport : 'La festa scudetto dell'Inter era prevedibile' (l'infettivologo Bassetti) - infoitsport : L’infettivologo Bassetti: “La festa per lo scudetto dell’Inter andava fatta allo stadio. Dobbiamo finirla di vietar… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: L'infettivologo interviene a #Mattino5 per discutere sulle aperture ai parenti delle RSA -