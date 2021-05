In Colombia la violenza della polizia  è fuori controllo

Internazionale : Da giorni in molte città colombiane ci sono manifestazioni contro il governo, che ha risposto mandando i militari i… - httpflw : RT @AnnaIrmaBattino: #Colombia 31 persone, tra cui un ragazzo di 11 anni, uccise negli ultimi sei giorni dalla polizia e dall'esercito dura… - VioleBlanche : RT @AnnaIrmaBattino: #Colombia 31 persone, tra cui un ragazzo di 11 anni, uccise negli ultimi sei giorni dalla polizia e dall'esercito dura… - sheisnenerenea : RT @AnnaIrmaBattino: #Colombia 31 persone, tra cui un ragazzo di 11 anni, uccise negli ultimi sei giorni dalla polizia e dall'esercito dura… - Ggmar00 : RT @AnnaIrmaBattino: #Colombia 31 persone, tra cui un ragazzo di 11 anni, uccise negli ultimi sei giorni dalla polizia e dall'esercito dura… -

Laè nel pieno della terza ondata , con le terapie intensive degli ospedali di quasi tutto ... La capitale Bogotá il 4 maggio ha vissuto una notte dicon un bilancio di trenta civili e ...Lasta vivendo una situazione critica per i diritti umani: lo Stato colombiano ha ... Lo stesso comunicato comunica che dall'inizio del " paro " hanno registrato 1443 casi dida parte ...Da giorni nel paese ci sono manifestazioni contro il governo, che ha risposto mandando i militari in strada. Almeno venti persone sono state uccise dalle forze dell’ordine. Leggi ...BOGOTÁ. – Il presidente colombiano Iván Duque ha annunciato che aprirà uno “spazio” per il dialogo con i settori ufficiali, le istituzioni e i leader regionali per affrontare i problemi nazionali e “r ...