Hong Kong cancella la storia del movimento democratico

yoondragoneyes : sto urlando più del video che ho messo ieri, mi sentite che sto volando a Hong Kong??? - ansa_economia : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia. Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - celldata_int : Chiusa la Borsa di Tokyo fino a lunedì; a ranghi ridotti i #mercati #asiatici per le festività giapponesi.… - fisco24_info : Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia: Rally dei materiali. In rosso Hong Kong, positiva… - UrbimanoOrbi : @diMartedi @La7tv @piersileri @ladyonorato @EGardini @antonellodose @ilariacapua @bgallavotti @GianricoCarof… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

ANSA Nuova Europa

Borse cinesi deboli: Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (riapriranno anch'esse domani giovedì 6 maggio), l'indice Hang Seng dial momento segna - 0,6%. *Stellantis +2,8% *in progresso ...Sembra uno scenario distopico che sarebbe piaciuto a George Orwell, e invece è ciò che sta accadendo a, territorio cinese teoricamente autonomo ma che sta tornando rapidamente nelle mani di ...Fifty-eight percent of people living in the world's democracies are satisfied with the response of their government to the COVID-19 pandemic though over half believe their freedoms have been overly ...Asian stock markets are mixed after Wall Street sank, while Japanese and Chinese markets were closed for holidays.