Decreto Scuola 2021, sanatoria per i docenti precari è in arrivo? Le dichiarazioni di Bianchi

Decreto Scuola 2021 e sanatoria per i docenti precari. In queste ore al ministero della Pubblica Istruzione e a Palazzo Chigi si ragiona per mettere a punto su un provvedimento ad hoc per risolvere la situazione delle cattedre vuote a settembre. Il testo, tenuto segreto, nel massimo riserbo, punta ad assumere chi già lavora. Questa almeno l'indiscrezione che arriva da "Il Fatto quotidiano" e rilanciata da "Today" stamani, mercoledì 5 maggio 2021.

Chi è Patrizio Bianchi, il nuovo ministro dell'Istruzione: carriera e vita privata

Secondo le stime dei sindacati sono 60mila i precari "storici" che hanno maturato almeno 36 mesi di supplenze. Ma, come spiega Il Fatto Quotidiano, di insegnanti all'appello ne ...

