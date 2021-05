(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "i problemi li ha in casa, i suoi sono tentativi di attuare distinguo rispetto alla Meloni. Tentativi che poi risultano, come abbiamo visto con la sceneggiata sterile sul coprifuoco, già presente nel decreto condiviso nella maggioranza". Lo ha detto Simonaa Immagina. "nell'immediato senza raccontare la verità, la pandemia non è stata sconfitta -ha aggiunto la presidente dei senatori del Pd-. Avremmo bisogno di parlare a voce sola per dire quello che il governo, compresi i ministri di, stanno facendo".

TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'Salvini cerca consenso con sceneggiate inutili'... - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'su coprifuoco decisione presa da tempi, tagliando su base dati'... - zazoomblog : Covid: Malpezzi su coprifuoco decisione presa da tempi tagliando su base dati - #Covid: #Malpezzi #coprifuoco - TV7Benevento : Covid: Malpezzi, 'discutere Speranza vuol dire indebolire il governo'... - beneventoapp : Covid: Malpezzi, ‘su coprifuoco governo aveva già deciso’: Roma, 27 apr (Adnkronos) - 'Invece di parlare di futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Malpezzi

Il Sannio Quotidiano

... nel rispetto della normativa anti -. Domani a mezzogiorno sarà una vera Festa del lavoro, ... Alla cerimonia sarà presente Eugenio Comincini, senatore del Pd (nonch la capogruppo Simona) ...... in questi quattordici drammatici mesi di guerra al, "al Paese, alla Costituzione e alla mia ... Il Pd con la capogruppo Simonaritiene "scontato" che una bicamerale prenda le mosse dalla ...Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Salvini i problemi li ha in casa, i suoi sono tentativi di attuare distinguo rispetto alla Meloni. Tentativi che poi risultano inutili, come abbiamo visto con la sceneggiata ...Il primo maggio rappresenta “un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e s ...