Chiara Ferragni, Leone “sparisce” dai social. Fan in ansia: «Dov’è finito?». Poi Fedez spiega tutto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chiara Ferragni, Leone “sparisce” quattro giorni dai social. Fan in ansia: «Come sta?». Poi Fedez svela tutto. Dopo il week end di fuoco del Primo Maggio (con il coraggioso monologo di Fedez contro l’omofobia), i Ferragnez tornano alla vita di tutti i giorni, con i loro bimbi amatissimi sui social, Leone, tre anni e baby Vittoria, un mese e mezzo. Ma un dettaglio ha impensierito i fan. Per quattro giorni, il primogenito di casa non sarebbe apparso sui social di mamma Chiara e papà Federico. Facendo scoppiare il giallo. Leone, ormai, è una vera e propria webstar. Ogni giorno scioglie il cuore degli oltre 30milioni di follower dei Ferragnez, con gag e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021)” quattro giorni dai. Fan in: «Come sta?». Poisvela. Dopo il week end di fuoco del Primo Maggio (con il coraggioso monologo dicontro l’omofobia), i Ferragnez tornano alla vita di tutti i giorni, con i loro bimbi amatissimi sui, tre anni e baby Vittoria, un mese e mezzo. Ma un dettaglio ha impensierito i fan. Per quattro giorni, il primogenito di casa non sarebbe apparso suidi mammae papà Federico. Facendo scoppiare il giallo., ormai, è una vera e propria webstar. Ogni giorno scioglie il cuore degli oltre 30milioni di follower dei Ferragnez, con gag e ...

