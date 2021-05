Busto Arsizio, operaio di 49 anni muore schiacciato dal tornio meccanico (Di mercoledì 5 maggio 2021) 5 maggio 2021 – Busto Arsizio operaio morto schiacciato da un tornio meccanico. Secondo una prima ricostruzione l’operaio di 49 anni è rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in una ditta che si occupa di estrusione di materie plastiche. Il trasporto in elicottero verso l’ospedale di Legnano è stato inutile: l’operaio è deceduto prima di arrivarvi. Busto Arsizio operaio morto sul lavoro Un’altra tragedia sul lavoro, questa volta a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A perdere la vita un operaio di 49 anni, occupato nella fabbrica ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) 5 maggio 2021 –mortoda un. Secondo una prima ricostruzione l’di 49è rimastoda un’enorme fresa industriale. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in una ditta che si occupa di estrusione di materie plastiche. Il trasporto in elicottero verso l’ospedale di Legnano è stato inutile: l’è deceduto prima di arrivarvi.morto sul lavoro Un’altra tragedia sul lavoro, questa volta a, in provincia di Varese. A perdere la vita undi 49, occupato nella fabbrica ...

