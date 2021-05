Antitrust: Camera e Senato pubblicano avviso per nomina componente (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno pubblicato oggi, nei rispettivi siti istituzionali, un avviso concernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La nomina -ricorda un comunicato- è di competenza dei presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro. Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro 30 giorni tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità pubblicate nei siti della Camera e del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Ladei deputati e ildella Repubblica hanno pubblicato oggi, nei rispettivi siti istituzionali, unconcernente la presentazione delle manifestazioni di interesse per ladi un membro dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La-ricorda un comunicato- è di competenza dei presidenti delle Camere, che procedono con determinazione adottata d'intesa tra loro. Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro 30 giorni tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità pubblicate nei siti dellae del

