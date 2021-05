15 feriti e 2 morti | auto si ribalta a Palermo

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bilancio è di duee 15, quello dell’incidente mortale avvenuto ieri asulla circonvallazione, in viale Regione Siciliana, all’altezza del sottopasso di piazzale Einstein. Una telecamera di sorveglianza ha registrato tutto. Nel video si vede la fiat panda con a bordo Alessia Bommarito e Chiara Zani, le due ragazze che hanno perso la vita, di soli 20 e 21 anni. L’sbanda, finisce nella direzione di marcia opposta, si schianta contro un furgoncino e si. Chiara morirà nell’impatto mentre Alessia è morta stamattina in ospedale. L’autista del van afferma: “Io ho visto arrivarmi addosso la Panda bianca, mi sento un miracolato, non dimenticherò mai quello che ho vissuto in quei momenti perché sono rimasto sempre lucido. Il mio pensiero va alle due ragazze morte e alle ...