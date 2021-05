Vuole farla finita e ingerisce farmaci, ragazza di 30 anni salvata dagli agenti di polizia (Di martedì 4 maggio 2021) ANCONA - Tenta di suicidarsi e solo il tempestivo intervento degli agenti delle Volanti della Questura di Ancona le salva la vita. E' successo questa mattina in centro storico ad Ancona dove una ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 4 maggio 2021) ANCONA - Tenta di suicidarsi e solo il tempestivo intervento deglidelle Volanti della Questura di Ancona le salva la vita. E' successo questa mattina in centro storico ad Ancona dove una ...

