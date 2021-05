Tennis | Internazionali Bnl | wild card a Musetti | Travaglia e Caruso e uno tra Mager e Cecchinato

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Per leagliBnl diandremo secondo classifica ed età. Sinner, Fognini, Sonego e Berrettini andranno direttamente nel tabellone, mentre lele assegneremo ae uno tra, siamo in attesa del torneo di Madrid”. Lo ha detto il presidente della Fit, Angelo Binaghi alla presentazione degliBnl d’Italia. “Per il femminile leandranno a Camila Giorgi, Trevisas e alla Cocciaretto, mentre nelle qualificazioni ci saranno Paolini ed Errani”, ha aggiunto Binaghi. L'articolo CalcioWeb.

sportface2016 : Internazionali d’Italia 2021, assegnate le wild card: spicca il nome di #Musetti #IBI21 - sportli26181512 : Internazionali d'Italia, a Roma pubblico al 25% dagli ottavi di finale: Via libera definitivo alla presenza del pub… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pubblico agli Internazionali di Roma, arriva il decreto: confermata il via libera dagli ottavi. I dettagli #tennis https:/… - 96Frank9 : RT @matmosciatti11: Pubblico agli Internazionali BNL d’Italia: l’annuncio degli organizzatori ?? #ibi21 #tennis - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl consentito ingresso al pubblico al 25% dagli ottavi - #Tennis: #Internazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Internazionali

L'ufficialità arriva poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione deglial via domenica prossima: dagli ottavi di finale, quindi da giovedì, i diversi impianti potranno ospitare pubblico fino al 25% della loro capienza.Glid'Italia aprireranno le porte al pubblico, a partire dagli ottavi di finale. Dopo le parole del Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è arrivato infatti anche il decreto del ...Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Gli Internazionali d' Italia aprono alla presenza degli spettatori dagli ottavi di finale. Un decreto del sottosegratario allo Sport Valentina Vezzali, in deroga al dl del ...Ci sarà il pubblico agli Internazionali di tennis. Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, ha firmato un decreto che, in deroga al 22 aprile 2021, consente la presenza ...