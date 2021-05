SKY corre ai ripari | pacchetto Calcio gratis | a tempo determinato

Leggi su computermagazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Al netto del ricorso in atto sui diritti tv e degli eventuali, immaginabili, accordi con DAZN, SKY deve fronteggiare l’inevitabile conseguenza data dalla perdita della Serie A per il prossimo triennio: la disdetta di tutti quegli abbonati che avevano sottoscritto l’abbonamento(con la Serie A) prima ancora che la Lega decidesse di assegnare il massimo campionato dial competitor DAZN. Sky, come come risolvere il problema Serie A“Siamo consapevoli che la situazione legata all’assegnazione dei diritti della serie A per il triennio 2021-2024, al momento, rimane di grande incertezza. Per questo, per esservi ancora più vicini, oltre alla nostra grande programmazione, abbiamo pensato per voi ad alcune iniziative, in attesa della partenza nuova stagione della Champions League, dell’Europa League, della nuova Conference League e della Premier ...