Scuola, Bianchi: "Ragioniamo su stabilizzazione precari" (Di martedì 4 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione presso le Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera, ha presentato le linee programmatiche del suo mandato e affrontato il tema della stabilizzazione dei precari. "Abbiamo - ha detto il tema del transitorio: come recuperare coloro che hanno accumulato esperienza e che hanno bisogno di stabilità: su quasi 500 mila posti comuni, abbiamo oltre 200 mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata è trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con titoli ed esperienze diverse. Stiamo ragionando col Mef per capire come riconoscere titoli e merito diversi e permettere di far confluire queste persone all'interno di una visione stabile per far partire la macchina di una assunzione regolare e continua”. Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizio, in audizione presso le Commissioni congiunte Istruzione del Senato e Cultura della Camera, ha presentato le linee programmatiche del suo mandato e affrontato il tema delladei. "Abbiamo - ha detto il tema del transitorio: come recuperare coloro che hanno accumulato esperienza e che hanno bisogno di stabilità: su quasi 500 mila posti comuni, abbiamo oltre 200 mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata è trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con titoli ed esperienze diverse. Stiamo ragionando col Mef per capire come riconoscere titoli e merito diversi e permettere di far confluire queste persone all'interno di una visione stabile per far partire la macchina di una assunzione regolare e continua”.

Radio1Rai : ??#Scuola Il Ministro dell'Istruzione #Bianchi: 'C'è bisogno di mettere ordine. Abbiamo bisogno di un Testo unico su… - zazoomblog : Scuola Bianchi: Recuperare diseguaglianze e investire nellistruzione motore del Paese - #Scuola #Bianchi:… - TV7Benevento : Scuola: Marcucci, 'bene Bianchi su stabilizzazione precari'... - Radio1Rai : ??#Scuola Ministro #Bianchi: 'Nei prossimi 10 anni avremo 1,4 mln di ragazzi in meno. Abbiamo bisogno di prof per cl… - bettainvernizzi : Il Ministero dell'Istruzione con @INPS_it per programmare le uscite degli #insegnanti: si lavora sulle previsioni d… -