Saronno | addio alla professoressa Cosulich | grave lutto al Liceo Legnani

Come dimenticare poi le sorelle Fusetti di, anche loro scomparse a dicembre dopo una vita passata fianco a fianco. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di ...L'attività dell'hub è partita senza intoppi, con la polizia locale diche ha recapitato in ... così come è sempre stato sul pianeta Terraa Dodo Colombo, sulla panchina dei Roosters ...Un grave lutto ha colpito oggi il Liceo Legnani di Saronno con la notizia della prematura scomparsa della professoressa Federica Cosulich. Insegnante di ...SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Corrado Belfiore in ricordo di Paolo Strano, presidente della Sicilia a Saronno scomparso venerdì scorso. Caro Paolo, tu di Nicolosi io di Noto, ...