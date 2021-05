Santuario della Madonna di Monte Spineto: dove si poggiò la colomba della speranza (Di martedì 4 maggio 2021) Il Santuario della Madonna di Spineto venne costruito dopo lo straordinario miracolo che vide la guarigione di una donna per mezzo di una candida colomba. Il Santuario si trova sulla sommità di Monte Spineto, in mezzo al bosco, e si dice che sia stato eretto per voto popolare nel 1155, quando gli abitanti di Tortona L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 4 maggio 2021) Ildivenne costruito dopo lo straordinario miracolo che vide la guarigione di una donna per mezzo di una candida. Ilsi trova sulla sommità di, in mezzo al bosco, e si dice che sia stato eretto per voto popolare nel 1155, quando gli abitanti di Tortona L'articolo proviene da La Luce di Maria.

