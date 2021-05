Roma-Mourinho, Moratti: “Sorpreso. Ma felice per lui” (Di martedì 4 maggio 2021) “Mourinho alla Roma? Mi ha Sorpreso, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest’anno era difficile che potesse tornare all’Inter, considerando che con questo allenatore l’Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della Roma, sembra interessante. Se l’ho sentito? Sì, ma non abbiamo parlato di queste cose, l’avevo sentito quando era stato esonerato dal Tottenham“. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, sulla notizia del giorno: Josè Mourinho ha firmato un triennale con la Roma. E ancora: “La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi – ha aggiunto intercettato dai cronisti sotto gli uffici della Saras ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “alla? Mi ha, ma mi fa piacere tantissimo per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest’anno era difficile che potesse tornare all’Inter, considerando che con questo allenatore l’Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte diche della, sembra interessante. Se l’ho sentito? Sì, ma non abbiamo parlato di queste cose, l’avevo sentito quando era stato esonerato dal Tottenham“. Queste le parole dell’ex presidente dell’Inter Massimo, sulla notizia del giorno: Josèha firmato un triennale con la. E ancora: “La sfida con Conte sarà certamente interessante, con una carica speciale da parte di entrambi – ha aggiunto intercettato dai cronisti sotto gli uffici della Saras ...

