Piccolo mistero: sul sito della Commissione Ue il recovery italiano non c'è (Di martedì 4 maggio 2021) Sul sito della Commissione europea, dove sono raccolti tutti i piani nazionali di ripresa e resilienza, il piano italiano non c'è. Eppure è stato presentato a Bruxelles il 30 aprile scorso, dopo quelli dei paesi più grandi Germania, Francia, Spagna. Ma mentre nel loro caso il piano è lì, disponibile alla lettura con un link che porta ai siti dei rispettivi governi, per quello italiano il link non c'è. La storia potrebbe non essere interessante se ci avessero fornito una spiegazione logica. Invece, pur cercandola per tutta la giornata, questa spiegazione non è arrivata. Dalla Commissione europea, dopo una giornata intera di controlli incrociati con gli esperti di Palazzo Berlaymont, si limitano a osservare che sta agli Stati membri decidere se pubblicare il piano, in maniera integrale ...

